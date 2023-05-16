Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu'nun öğrencileri okullarına geri döndü

Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu'nda deprem güçlendirme çalışmaları tamamlandı, öğrenciler okullarına geri döndü.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu'nda Ekim 2022'de yapılan inceleme ve testler sonucunda başlayan deprem güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Geçici kabulü yapılan okulda eğitim-öğretim yeniden başladı.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencileri 2021-2022 eğitim yılının birinci dönemi bitmeden ara tatil sonrası İnönü Zaferi İlkokulu binasında eğitim-öğretim görmeye başlamıştı. Deprem güçlendirme çalışmaları tamamlanan okulda ders bayrak töreni ile başladı. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve şube müdürleri katıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 4. gününde dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz şehidin adının ilçede bir okula verilmesi talimatında bulunmuştu. Bunun üzerine Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 okul belirlenmiş, şehidin ailesinin istediği üzerine adı Osmancık Ortaokulu'na verilmişti. Okulun adının değiştirilmesinin ardından yeni tabelası okul girişine asılmış, okulun yeni adı 'Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu' olmuş.