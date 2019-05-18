Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılarak Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya memleketi Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Dere köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarına katılan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Arama Kurtarma Timi'nde görevli Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın (36) cenazesi Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen cenaze törenin ardından askeri uçakla Merzifon'a buranda da araç konvoyu eşliğinde Dere köyüne gönderildi.

Son kez baba ocağına getirilerek helallik alınan cenaze töreni sırasında şehidin eşi Seyhan Kapaklıkaya, babası Şaban ve anne Hatice Kapaklıkaya gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı aileyi yakınları ve askeri personel teselli etti.

Şehit Uzman Çavuşun cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavnucu, Garnizon Komutanı Alb. Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet müdürü Murat Kolcu, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.