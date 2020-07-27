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Şehit uzman çavuş'un ismi yaşadığı mahalleye verildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ali Şirin’in ismi Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyünde yaşadığı mahalleye verildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ali Şirin'in ismi Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyünde yaşadığı mahalleye verildi.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Dodurga Dikenli köyü Kibirler mahallesinin ismi Şehit J. Uzm. Çvş. Ali Şirin Mahallesi olarak değiştirildi.


Şehit J. Uzm. Çvş. Ali Şirin'in artık ismiyle yaşayacağını belirten Btuak Valisi Mustafa Çiftçi, kararın alınmasında katkısı olan herkese teşekkür etti. Program Mevlid-i Şerif okunması yapılan duanın ardından sona erdi.


Programa Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Dodurga kaymakamı Abdulkadir Işık, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclis Başkanı Ali Osman Öztürk, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin kurum müdürleri, daire amirleri ve köy halkı katıldı.

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