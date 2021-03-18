Şehitlikler ziyaret edildi

Şehitlerin mezarı başında, Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okundu. Mezarlıktaki tüm şehitliklerin ziyaret edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Etkinliğe Kaymakam Abdulhamid Uyar, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, Esnaf Odası Başkanı Fevzi Bilgin, şehit yakınları, gaziler, askeri ve emniyet personeli katıldı.