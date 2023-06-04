İhlas Haber Ajansı

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Sel suları Ankara-Çorum karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel sularının bastığı Ankara-Çorum karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel sularının bastığı Ankara-Çorum karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.


Çorum'un Sungurlu ve Alaca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışın ardından sel suları Ankara-Çorum karayolunda trafiği durma noktasına getirdi. Sağanak yağış sebebiyle göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Alaca ilçesinde ise etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış sebebiyle ilçe merkezinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

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