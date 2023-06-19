İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Selde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı

Çorum’un İskilip ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan sel sebebiyle mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı.

Çorum'un İskilip ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan sel sebebiyle mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, ilçede yaşayan Osman Bardakçı, ailesiyle birlikte kiraz toplamak için Kargın göleti yakınlarındaki bağlarına gitti. Aniden bastıran yağış sonrası bağlarının yanında bulunan derede sel meydana gelince paniğe kapılan aile, İskilip itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede belirtilen adrese giden itfaiye ekipleri bağda mahsur kalan aileyi merdiven yardımıyla kurtardı.


Osman Bardakçı, yardımlarına koşan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.