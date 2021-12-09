Seminer verilen öğrenciler su muhafızı oldu

Belirlenen 4 okulda 676 öğrenciye 'Sular Boşa Akmasın Şehrimiz Kurumasın' konulu seminer verildi. Seminere katılan öğrencilere su muhafızı rozeti takıldı.

Küresel ölçekli yaşanan iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri Türkiyeolurken Çorum ise olağan üstü kurak iller arasında ve içme suyu noktasında çok kritik bir dönemden geçiyor. İçme suyuna yaptığı yatırımlarla Çorum'un susuz kalmaması için büyük mücadele veren Çorum Belediyesi, içme suyunun tasarruflu kullanılması ve israf edilmemesi için bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarına da yoğunluk veriyor.

İlk ve ortaokullar düzeyinde belirlenen 4 okulda verilen içme suyu farkındalık semineri ile toplamda 676 öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, "Proje kapsamında belirlediğimiz okullarda su işleri müdürlüğümüz yetkilileri öğrencilere su tasarrufu ve suyu bilinçli kullanma konularında eğitimler veriyor. Eğitim alan öğrenciler birer su muhafızı rozeti alıyor ve bundan sonraki hayatlarında alieleri başta olmak üzere çevresindekilere su tasarrufu ile ilgili öğrendiklerini aktarıyorlar. Bu sayede suyun bilinçli kullanılması farkındalığı yarının büyükleri olan çocuklara kazandırmış oluyoruz” dedi.