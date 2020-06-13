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Semt pazarlarında maske ve sosyal mesafeden taviz yok

Çorum Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim ve önleyici çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.


Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan semt pazarlar girişlerinde görevliler Pazar alışverişi için gelenlerin ateşlerini ölçüp, maskesi olmayanlara maskelerini veriyor. Pazar girişlerine konulan dezenfektan üniteleri de alışveriş için gelen vatandaşlara hizmet veriyor.


Pazar yerlerine girişlerde zabıta ve özel güvenlik görevlileri tarafından tedbirlerin aksatılmadan sürdürüldüğünü ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Pazar tezgâhları arasında sosyal mesafenin korunduğunu kaydetti.


Başkan Aşgın, Koronavirüs tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlatarak tüm Çorum halkını daha dikkatli davranmaya davet etti.

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