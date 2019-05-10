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Sevgi evlerinde kalan çocuklara Jandarma sevgisi

Çorum İl Jandarma Komutanlığı personeli, Jandarma Teşkilatı’nın 180.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı personeli, Jandarma Teşkilatı'nın 180. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sevgi Evlerini ziyaret etti.


Akkent mahallesindeki Sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelen çeşitli rütbedeki askeri personel çocuklarla yakından ilgilendi.


Jandarma ekiplerine büyük bir sevgi gösterisinde bulunan çocuklar ise askerle hem sohbet etti, hem de soru yağmuruna tuttu. Askeri personel ile oyunlarda oynayan çocuklara ziyaret sonunda Jandarma ekipleri tarafından kitap ve çeşitli hediyeler verildi.

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