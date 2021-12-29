İhlas Haber Ajansı

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Seyir halinde lastiği patlayan tır alev aldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı. Patlamanın ardından alev alan tırı esnaf söndürdü.


Edinilen bilgilere göre, Sungurlu-Çorum karayolu Sanayi Sitesi yakınlarında tırın lastiği aşını ısınma nedeniyle bomba gibi patladı. Dumanları gören sanayi esnafı, yangın söndürme tüpleri ile olaya müdahale etti. Tır yanmaktan kurtulurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

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