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Seyir halindeki LPG tankeri alev aldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerin lastiği alev aldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerin lastiği alev aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle faciadan dönüldü.


Edinilen bilgiye göre, olay Sungurlu-Çorum karayolu Hastane Kavşağı'nda yaşandı. Sungurlu'da Çorum istikametine giden Fatih Çınar yönetimindeki 41 F 4332 plakalı akaryakıt yüklü tankerin lastiği birden yanmaya başladı. Tankerden alevler yükseldiğini gören sürücü, aracı durdurarak yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayan sürücü, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu.

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