Seyir halindeki otomobil alev aldı

Çorum'un İskilip ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Abduliçi mevkiinde Muhammet Ç. yönetimindeki otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören sürücü otomobili yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında otomobil tamamen yanarken, alevler bölgedeki ağaçlara sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.