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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, seyir halinde alev alan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, seyir halinde alev alan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.



Edinilen bilgilere göre, Muhammed Beşir C. yönetimindeki 06 DKS 246 plakalı otomobil, seyir halindeyken Ankara-Samsun karayolu Kent park civarında alev aldı. Alevi fark eden sürücü otomobili kenara çekerek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, otomobilin iç kısmında başlayan yangını söndürdü.

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