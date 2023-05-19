İhlas Haber Ajansı

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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Çorum’da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Çorum'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Caddesi üzerinde seyir halinde olan, Sefa D. idaresindeki 06 JL 291 plakalı otomobilin motor kısmında meydana gelen arızadan dolayı yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobili yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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