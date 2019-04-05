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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Çorum’da seyir halindeyken alev alan otomobil kül oldu.

Çorum'da seyir halindeyken alev alan otomobil kül oldu.


Olay, Çorum-Ortaköy karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A.'nın kullandığı otomobil Ortaköy yolu Mollahasan Köy'ü mevkiinde seyir halindeyken motor kısmında meydana gelen bir arıza nedeniyle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobili sardı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangından dolayı 1 saate yakın kapanan Çorum-Ortaköy yolu itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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