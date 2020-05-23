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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Çorum’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Çorum'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.


Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kadın olduğu öğrenilen otomobil Ahçılar 13. Sokak üzerindeki seyir halinde iken motor kısmından yanmaya başladı. Motordan dumanlar yükseldiğini gören sürücü hemen yol kenarına park ederek araçtan indi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev topuna dönen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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