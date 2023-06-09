İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Seyir halindeki otomobilde korkutan yangın

Çorum’da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorum'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Çorum il merkezi Akşemsettin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan K. idaresindeki 34 CUJ 88 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören sürücü yol kenarında durarak itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.