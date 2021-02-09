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Seyir halindeki sondaj kamyonun lastikleri yandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, hareket halindeyken aşırı derecede ısınan balatalar nedeniyle alev alan sondaj kamyonunun lastikleri, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, hareket halindeyken aşırı derecede ısınan balatalar nedeniyle alev alan sondaj kamyonunun lastikleri, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre olay Sungurlu-Çorum karayolunun dağ tesisleri civarında meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 40 2004 88 plakalı sondaj kamyonunun arka lastikleri, seyir halindeyken balataların aşırı ısınması nedeniyle alev aldı. Dikiz aynasından alevleri gören sürücü, kamyonu yol kenarına çekip yangına müdahale etti. Diğer sürücüler de durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kamyonu tamamen yanmak kurtardı.

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