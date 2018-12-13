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Seyir halindeki tır alev aldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir tır seyir halindeyken alev alev yandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir tır seyir halindeyken alev alev yandı.


Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Çorum'a seyir halinde olan Barış Sönmez yönetimindeki 52 DG 319 plakalı tır aniden alev aldı. Tırın aynasından alevleri gören sürücü, tırı emniyet şeridine geçerek alevleri söndürmeye çalıştı. Uğraşları sonuç vermeyen Sönmez, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Tırda büyük çapta maddi hasar oluştu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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