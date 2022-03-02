Seyir halindeki tırın motoru alev aldı

Çorum'da, seyir halindeki tırın motor kısmında yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Kazakistan'a giden Azerbaycan uyruklu Hesenov Elimurad Ezizali idaresindeki 11 BH 854 plakalı demir yüklü tırın motor kısmı, Çorum-Samsun karayolu Hasan Zahir mevkiinde alev aldı. Tırdan duman çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi.

Seyir halindeyken bir anda aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini söyleyen sürücü Hesenov Elimurad Ezizali, çıkan yangının ekipler tarafından kısa sürede söndürüldüğünü söyledi.