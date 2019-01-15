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Seyyar sandık başvuruları 17 Ocak'ta sona eriyor

Kargı İlçe Seçim Müdürü Onur Subaşı, seyyar sandıklar için başvuruların 17 Ocak Perşembe günü saat 17.

00'de sona ereceğini söyledi.


Kargı İlçe Seçim Müdürü Onur Subaşı, seyyar sandık başvurusu için yapılması gerekenleri anlatarak, "Kargı ilçe merkezinde ikamet eden, seyyar sandıkta oy kullanmak isteyen yatağa bağımlı seçmenlerimiz bir yakını tarafından ‘Seyyar Sandık Talep Formu' doldurulmak suretiyle ilçe merkezinde bulunan aile hekimlerinden alacakları raporla birlikte İlçe Seçim Kurulu Başkanlığımıza başvurabileceklerdir'' dedi.


Önceki seçimde seyyar sandıkta oy kullanan seçmenlerin ise sağlık raporu almalarına gerek olmadığını belirten Subaşı, "Bir önceki seçimde seyyar sandıkta oy kullanmış olan vatandaşlarımızın aile hekimi raporu almalarına gerek kalmadan bir yakını tarafından ‘Seyyar Sandık Talep Formu'nu doldurmak suretiyle İlçe Seçim Kurulu Başkanlığımıza başvurabileceklerdir'' dedi.


Subaşı, seyyar sandık başvurularının 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de sona ereceğini sözlerine ekledi.

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