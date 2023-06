Şiddetli sağanak hayatı felç etti, tarım arazileri zarar gördü

Çorum'un Osmancık ilçesinde sağanak yağış sonrası dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.

Çorum'da akşam saatlerinde sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Osmancık ve çevresinde fırtına ile başlayarak etkisini artıran sağanak yağmur ve dolu yağışı, bir süre sonra dere ve çaylarda sele dönüştü. Çayırköy ve Gecek köylerinde, Kavşak çayından gelen selden ekili dikili alanlar zarar gördü. Adını, irili ufaklı birçok dere ve çayın birleşmesinden alan Kavşak çayından, ilçede etkili olan selinin halen devam ettiği ve tarım arazilerinin sel tehdidi altında olduğu bilgilerine ulaşıldı.

Ekili alanları zarar gören Çayırköy'den İlhami Şahin, “Bugün yağış olmamasına rağmen dün akşamki şiddetli yağışın seli halen devam etmekte, çaya yakın yerde ne varsa hepsini yıktı, ekili alanlarımıza zarar verdi. Bu çaydan her gelen sel bizim arazilerimizi etkiliyor ve ekili ürünlerimize zarar veriyor. Yetkililerimizden tek isteğimiz bu çaya bir çözüm üretmeleridir. Bu çay ıslah edildiği takdirde biz her sene bu sıkıntıyı yaşamaktan kurtulacağız. Şu an itibarıyla zararımız çok büyük, sebze bahçelerimiz ve ekin tarlalarımız tamamen sel baskını sonrası mahvoldu. Burada yağış olmasa bile dağlara yağan yağmur ile bu çayda aşırı sel meydana geliyor ve arazilerimiz selin etkisi altında kalıyor” şeklinde konuştu.