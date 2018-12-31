İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sigara izmariti hastanede yangın paniğine neden oldu

Çorum’da bir hastanenin çöp konteynırına atılan sigara izmariti yangın paniğine neden oldu.

Çorum'da bir hastanenin çöp konteynırına atılan sigara izmariti yangın paniğine neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, özel bir hastanenin kantininin arka tarafında bulunan çöp konteynırına atılan sigara izmariti çöpü tutuşturdu. Konteynırdan çıkan dumanlar hastanenin havalandırma boşluğundan hastanenin zemin katına doldu. Bunun üzerine hastane çalışanları itfaiye haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye polis ekibinin sevk edildi. Paniğe neden olan itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından tahliye edilirken, o katta bulunan hastalar tedbir amaçlı hastane dışına çıkartıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.