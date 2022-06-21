İhlas Haber Ajansı

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Sıkışan yavru kargayı itfaiye kurtardı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, ayakları fileye takılan yavru karga, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, ayakları fileye takılan yavru karga, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Belediye İş Hanı civarında ayakları plastik fileye takılan yavru karga sıkıştı. Vatandaşlar, yavru kargayı kurtarmak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Belediyesi itfaiye ekipleri, mahsur kalan kargayı sıkıştığı yerden çıkardı.


Takıldığı fileden kurtarılan karga daha sonra doğaya salındı.

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