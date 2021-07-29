Sıklık bölgesinde bulunan yeraltı suları şebekeye verildi.

Çorum Belediyesi artan kuraklık tehlikesine karşı kent'te içme suyu sıkıntısı yaşanmaması için yeni kuyu ve alternatif su kaynakları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sıklık bölgesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 9 içme suyu kuyusundan saniyede 170 litre su bulundu. Belediye ekipleri tarafından sıklık bölgesinde bulunan kuyu sularından su teminine başlandı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum'umuzun su sıkıntısı yaşamaması için aşkla, şevkle çalışıyoruz.” dedi.

Son günlerde artan kuraklık tehlikesi nedeniyle içme suyu kaynaklarının azaldığını ve yeni içme suyu kaynaklarının daha da önemli hale geldiğine dikkat çeken Başkan Aşgın, “Şehrimizin içme suyu problemini 10 yıllara sari çözecek olan Koçhisar isale hattımızda son dönemece girdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla acil kamulaştırma kararı çıkartıldı ve birkaç ay içerisinde bu hat tamamlanarak şehrimize su teminini gerçekleştirecek. Bu esnada başkaca su kaynakları bulmak için sürekli zemin etüt çalışmaları yapıyoruz ve kuyular açıyoruz. Sıklık Bölgesinde bulduğumuz saniyede 170 litre kapasiteli suyu 4 kilometre isale hattı döşeyerek Bahabey su arıtma tesisimize ulaştırdık ve şehir şebekemize bu suyu bağladık. Saniyede 170 Litre su kapasitesi şehrimizin günlük su tüketiminin yüzde 22'sine tekabül ediyor ve çok ciddi bir miktar. Belediye hizmetlerimizin tamamında olduğu gibi şehrimize içme suyu sağlamak, yeni kaynaklar bulmak için de durmadan, yorulmadan, aşkla çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Aşgın, tüm Çorum halkına içme suyunu tasarruflu kullanmaları ve israf etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.