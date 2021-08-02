İhlas Haber Ajansı

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Sıklık Tabiat Parkı ziyarete kapatıldı

Çorum’da ülke genelinde yaşanan orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı Sıklık Tabiat Parkı’na girişler yasaklandı.

Çorum'da ülke genelinde yaşanan orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı Sıklık Tabiat Parkı'na girişler yasaklandı.


Çorum Valiliği tarafından orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Alınan karar gereği il sınırları içerisinde bulunan tüm ormanlık alanlara yetkililer dışında girilmesinin yasak olduğu duyuruldu. Karara göre Bahabey Çamlığı Mesire alanı ve Çomar Barajı bölgesinde piknik yapan vatandaşlar semaver ve mangal yakamayacak.

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