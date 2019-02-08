Şirketin muhasebecisi, işçilerin maaşlarını ödemeyen patronlarına isyan etti

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir inşaat şirketinin muhasebecisi, çalıştırdıkları işçilerin maaşlarını ödemeyen patronlarına isyan etti.

Osmancık ilçesinde bir kamu kurumunun projesinde çalışan işçiler alacaklarının ödenmediğini belirterek, yetkililerden yardım istedi. İlk başlarda gecikmeler olsa da bir şekilde ücretlerini aldıklarını ifade eden işçiler, son 3 aydır maaş alamadıklarını belirtti. İşçiler, yüklenici firmalardan birinin konkardato istemesinin ardından diğer ortak firmanın hak edişleri aldığı halde ortağından alacağının olduğunu söyleyerek maaşları ödemediğini iddia etti. Alacağını tahsil edemeyen yemek firmasının yemek verme işini durdurduğunu kaydeden işçiler, bu durumdan dolayı sıkıntı içinde olduklarını ifade etti.

Evlerine ekmek parası götürmek için çalıştıklarını dile getiren işçi Beşir Sağlam, "Arkadaşlarımızla birlikte 3 aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Firma hak edişleri aldığı halde biz alacaklarımızı alamıyoruz. Biz bu durumdan kurtulmak için nereye başvurmamız gerekiyorsa, yetkililerimiz bize yol göstersin. Alacağımızı alabilmemiz için kendimizi ırmağa mı atalım?" dedi.

İnşaat firması muhasebecisi Mehmet Ali Güveç, firma yetkililerine durumu ilettiklerini ancak hak edişleri her ay almalarına rağmen işçilerin alacaklarını ödemediklerini vurguladı.

"Firma yetkilileriyle görüştüğümde işçilerin alacaklarının olduğunu, mağdur olduklarını ve bunlara ödeme yapmamız gerektiğini söyledim" diyen Güveç, "Bize söylenen 'çağırın polisi başınızdan defedin gönderin' şeklinde ifadeler kullanıyorlar. Şimdi biz bu adamları çalıştırmışız, Alla razı olsun tüm işçilerimiz temiz iş çıkardılar. Ben bu adamların hakları olan alacaklarını vermek yerine, bunlara nasıl polis çağırabilirim? Hak edişleri alıyorsun, işçilerin alacaklarını ödemiyorsun. Ortağı konkardato ilan etmiş, ortağından alacağını işçilerin üzerinden tahsil etmeye çalışıyor. Biz diyoruz ki; 'siz işçilerin alacaklarını verin biz yine size çalışmaya devam edelim. Sizin hak edişlerinizi yine yapalım.' Üç aydır ben asgari ücretle çalışmış bu işçiye alacağını vermemişim. Çalışmalarını nasıl isteyebilirim? Tabii adamlar bunalmış, burada ya bana saldıracak, ya da burada bir olay çıkaracak. Ondan sonra bana 'Polis çağırın bu adamları kovun' diyorlar. Ben emeklerinin karşılığını isteyen adamları nasıl kovabilirim?” dedi.

İşçilerin iyi bir iş çıkardığını dile getiren Güveç, "Ben burada çalışan ekibe teşekkür ediyorum ki; ter temiz bir işçilik çıkardılar, bu binaları bu aşamaya getirdiler. Yetkililer bu duruma el koysun burada çalışan işçilerin alacakları ödensin. Vicdan sahibi olan bu işçilere bunu yapmaz, bu insanları mağdur etmez. Gurbetci olanların aileleri ile araları açıldı. Aileleri bizi arıyorlar 'bunlar paraları alıp başka yerlerde mi harcıyorlar? diye soruyorlar. Halbuki adamlar alacaklarını alamıyorlar, burada yarı aç bir şekilde mağdur durumdalar. Firma yetkililerinden hiç kimse de gelip bu insanlarla ilgilenmiyorlar. Acı ama durum bu" ifadelerini kullandı.