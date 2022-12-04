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Sokak hayvanları için doğaya yem bıraktılar

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, ilçe belediyesi tarafından aç kalan sokak hayvanları için düzenli olarak belirli noktalara mama, yem ve ekmek gibi yiyecekler bırakıyor.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, ilçe belediyesi tarafından aç kalan sokak hayvanları için düzenli olarak belirli noktalara mama, yem ve ekmek gibi yiyecekler bırakıyor.


Doğadaki hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için belediye ekiplerinin hayvanların beslenmesine yardımcı olduklarını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye ekiplerinin itina gösterdiğini söyledi.


Hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara kedi köpek maması, yem, ekmek, hayvan yemi bıraktıklarını anlatan Başkan Şahiner, “Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları korumayı görev biliyoruz. Kış şartlarında sokak ve yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple ilçemizin çeşitli noktalarında doğaya yem bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

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