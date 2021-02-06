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Sokak hayvanları unutulmadı

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, kış ayı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, kış ayı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip doğaya yem bıraktı.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Doğal hayatı ve sokak hayvanları için gece gündüz çalışıyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından, doğal hayatı ve sokak hayvanlarının, özellikle soğuk havalarda aç kalmaması için düzenli olarak yapılan besleme çalışmalarımız devam ediyor. Desteklerinden dolayı tüm fırıncılarımıza teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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