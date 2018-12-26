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Sokak hayvanlarını unutmadılar

Çorum’un Sungurlu ilçesinde beklenen kar yağışı dün gece saatlerinde etkili olmaya başladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde beklenen kar yağışı dün gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı sevinç ile karşılanırken, sokak hayvanları için ise tehlike oluşturdu.


Sokakta donma tehlike ile karşı karşıya olan hayvanların yardımına hayvansever vatandaşlar yetişti. Kendi imkanları ile sokak hayvanlarına yiyecek temin eden vatandaşlar, yaşamaları için beslenmeleri gerektiğine dikkat çekti. Hayvanseverler, sokak hayvanlarına herkesin yardım etmesi gerektiğini söyledi. Kar yağışı sonrası mutlu olduğunu dile getiren esnaflar,"Güzel bir duygu çok zamandır beklenen bir şey. Yağmurumuz yok, çoktan beri kurak gidiyor iklim. Karın yağması güzel bir durum, çiftçimiz kar bekliyor yağmur bekliyor. Herkes suya bağlı." dedi.


İnsanların ellerinden geldiği kadar sokak hayvanlarına yardım etmesi gerektiğini ifade eden esnaflar, "İnsanlar mümkün olduğu kadar hayvanları korusunlar, ellerinden gelen yardımları yapsınlar. Biz de burada esnaf olarak yem atıyoruz, köpeklere mama veriyoruz, altlarına karton seriyoruz." şeklinde konuştular.

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