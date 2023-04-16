Sokak'ta oynayan çocuğa otomobil çarptı

Çorum'da sokakta oyun oynayan bir çocuğa otomobil çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Şenyurt 4. Sokak üzerinde oyun oynayan Arın Aslan Ç.'ye, Neriman İ. idaresindeki 19 AD 677 plakalı otomobil çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.