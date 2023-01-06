Solunumu ve kalbi duran işçi telefonla hayata döndürüldü

Çorum'da çalıştığı iş yerinde silo içerisine düşmesi neticesinde solunumu ve kalbi duran işçi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli doktorun verdiği talimatların iş arkadaşları tarafından uygulanmasıyla hayata döndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çorum'da çalıştığı iş yerinde dengesini kaybeden M.K isimli işçi silonun içine düştü. M.K.'nin siloya düştüğünü gören çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Çalışanlardan vaka ile ilgili bilgi alan çağrı karşılama personeli, işçinin hayati tehlikesinin olduğunu fark edince durumu merkezde görevli Dr. Cem Ali Gödek'e bildirdi. M.K.'nin iş arkadaşları ile telefonda konuşan Gödek, panik halinde durumu anlatmaya çalışan şahıstan sakin olmasını isteyerek iş arkadaşının solunumunu kontrol etmesini istedi.

Doktor telefondan verdiği talimatlarla işçinin hayatını kurtardı

İşçinin solunumunun durduğunu öğrenen Gödek, telefondaki şahsa sağlık ekipleri gelene kadar telefondan talimat vererek kalp masajı ve suni teneffüs yaptırdı. Telefonda verilen talimatlarla yeniden hayata döndürülen M.K., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Yaklaşık 6 dakika 40 saniye suni teneffüs ve masaj yapıldı"

Yaşanan olayı anlatan Dr. Cem Ali Gödek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarda fabrikada işçinin baygın durumda olduğunun bildirildiğini belirterek, “Çağrı karşılama yönlendirme personelinin yönlendirmesiyle beraber ekipler olay yerine ulaşana kadar yapılacak bir şey olup olmadığını değerlendirmek amacıyla görüşme bana yönlendirildi. Hasta yakınları ile yaptığım ilk görüşmede hastanın baygın olduğunu öğrenmem üzerine ilkyardımın ilk basamağı olan bak-hisset-dinle yöntemini uygulamalarını sağladım. Hastanın solunumun olmadığı, cilt bulgularının bozulduğunu görmem üzere ortamdaki hasta yakınlarına kalp masajını tarif ederek yapmalarını sapladım. Yaklaşık 6 dakika 40 saniye suni teneffüs ve masaj yapılan hasta olay yerine ulaşan ekipler tarafından daha sonra hastaneye kaldırıldı” dedi.

"Dünyada 5 adet telefonla kalp masajı sonucu hayata dönen hasta var"

Özellikle korona virüs salgından sonra Amerikan Kalp Cemiyeti'nin önderliğinde "Tele-Cpr" (uzaktan bir sağlık uygulayıcısı) yöntemi ile yapılan temel yaşam desteklerinin önem kazandığını anlatan Dr. Cem Ali Gödek, “Dünyada 5 adet telefonla kalp masajı sonucu hayata dönen hasta bildirilmiş. Biz burada Çorum 112 olarak 6'cı örneğini gerçekleştirdik. Bunun önemi ekiplerin hastaya ulaşamadığı durumlarda yada uzak kaldığı durumlarda hastanın kesintisiz bir ileri yaşam desteği almasını sağlamak ekip gelene kadar hastanın sağ kalma oranını yükseltmeyi amaçladık. Etkin yapılan bir temel yaşam desteği hastanın hem sağ kalma oranlarını artırmakta hem de sağ kalan hastaların daha sonraki hayatlarında her hangi bir engelle karşılaşmamalarını normal hayata en yakın şekilde devam ettirmeyi amaçlamaktadır” diye konuştu.

Gödek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi çağrısında bulundu.