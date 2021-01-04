Somali'deki saldırıda yaşamını yitiren Aydoğdu'nun annesi yürekleri dağladı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden iki Türk işçiden Selami Aydoğdu (22) memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen Türk şirketinin çalışanlarına yönelik önceki gün yapılan saldırıda, 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. Vefat eden Erdinç Genç ve Selim Aydoğdu'nun cenazeleri dün akşam uçakla Türkiye getirildi.

Cenazelerin yanı sıra saldırıda yaralanan işçilerden saldırıda hayatını kaybeden Selami Aydoğdu'nun babası Ömer Aydoğdu da yurda döndü.

6 ay önce evlenmiş, ev kredisini ödeyebilmek için Somali'ye gitmiş

Saldırıda hayatını kaybeden Selami Aydoğdu'nun 6 ay önce evlendiği, korona virüs salgını nedeniyle düğün yapamadığı bildirildi. Aydoğdu'nun ev kredisini ödemek için babasıyla birlikte Somali'ye çalışmaya gittiği öğrenildi. Terör saldırısında hayatını kaybeden Selami Aydoğdu için Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde tören düzenlendi. Cenaze törenine katılan anne Sevil ve eşi İrem Aydoğdu ayakta durmakta güçlük çekti. Annesinin Türk bayrağına sarılı tabuta bakarak "Yavrum bizi bırakıp nerelere gidiyorsun? Hani bizi arayıp halimizi soracaktın? Sesine hasret kaldın yavrum" feryatları yürekleri dağladı.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri, Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Aydoğdu'nun ailesi ve yakınları katıldı. Aydoğdu'nun yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Aydoğdu'nun naaşı törenin ardından köy mezarlığına defnedildi.