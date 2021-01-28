Sosyal destek kartı ile ihtiyaç sahiplerine 10 milyon TL destek

Çorum Belediyesi'nin gönül belediyeciliği anlayışından yola çıkarak ihtiyaç sahiplerine yönelik çıkardığı "sosyal destek kartı" uygulamasının tanıtım toplantısı yapıldı.

Tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere verilen karta her ay düzenli para yatırılacak. Sosyal destek kartının limiti ihtiyaç sahibi ailenin maddi durumuna göre değişecek. Beslenme ve giyinme gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği kart, Çorum Belediyesi ile Bakkallar ve Bayiler Odası tarafından belirlenen 50 işyerinde geçerli olacak. Bu uygulama ile yardım alan ihtiyaç sahipleri belli bir noktadan sunulan hizmet ve ürünleri almak zorunda kalmadan istediği ürünleri istediği marketten alma şansı bulacak. Sosyal Destek Kartı ile ilk etapta yaklaşık 8 bin aileye 10 milyon TL destek sağlanacak.

Tarih boyunca Türk milletinin her zaman fakir fukaranın, garip gurebanın yanında olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “1994 yılında Cumhurbaşkanımızda, kimsesizlerin kimsesi olacağız diyerek yola çıkmıştı. Çorum Belediyesi sosyal belediyecilik alanında güzel çalışmalara imza attı. Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu misyon gönül belediyeciliği. Gönül belediyeciliği; de nerde bir garip var, nerde bir ihtiyaç sahibi var, nerde bir kimsesiz var onun yanında durmakla olur. Bu misyona uygun şekilde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Sosyal destek kartı ile ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra esnafında destekleneceğini kaydeden Başkan Aşgın, “Gıda bankasına gelen vatandaşlarımız sınırlı sayıda ürüne ulaşabiliyordu. Ulaşımda sorun yaşanıyordu. Artık ihtiyaç sahipleri Çorum Belediyesi ile anlaşma sağlanan yerel esnaftan ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Şu ana kadar 50 nokta belirlendi. Yerel esnafı desteklemek için ulusal marketleri kapsam dışına çıkardık. Alışveriş yaparken sınırsız seçenek sunuyoruz. Kozmetik, tütün mamulleri ve alkollü ürünler hariç istediği yerden ihtiyacını karşılayabilecek. Vatandaşlar gıda, sebze, meyve, temizlik ürünleri, giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilecekler” ifadelerini kullandı.

Gıda Bankasının kapatılarak işletim giderlerini sosyal destek kartında kullanacaklarını ifade eden Başkan Aşgın, Sosyal Destek Kartlarının önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi. Başkan Aşgın, ilk etapta bu yıl sosyal destek kartından yaklaşık 8 bin aileye 10 milyon liralık destek sağlanacağını açıkladı.

İmza töreninde konuşan Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal da gönül belediyeciliği çalışmaları için Çorum Belediyesine teşekkür etti. Şanal “Bizler sosyal destek kartı ile alışveriş yapan vatandaşlara ulusal marketlerin daha altında fiyatlar sunacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Vakıfbank Şube Müdürü Mustafa Özgenç işbirliği protokolünü imzaladı.