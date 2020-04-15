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Sosyal mesafe kuralına uyarak sohbet ediyorlar

Çorum’un Osmancık ilçesinde aynı sokakta yıllarca komşuluk yapan kadınlar, Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak sohbet ediyorlar.

Çorum'un Osmancık ilçesinde aynı sokakta yıllarca komşuluk yapan kadınlar, Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak sohbet ediyorlar.


Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler ve uyarılar art arda geldi. Birçok ülkede insanların sokağa çıkmasına yasak veya kısıtlama getiren koronavirüs nedeniyle aynı sokakta yıllarca komşuluk yapan Osmancıklı kadınlarda da sosyal mesafe kuralına uyarak sohbet ettiler.


Güneşli havalarda evlerinin bulunduğu sokağa çıkarak sohbet eden kadınlar yaşmaklarıyla ağızlarını kapatırken, kendi ve toplum sağlığı için mesafeli oturduklarını belirtip, koronavirüs salgınının ortadan kalkması için dua ettiler.

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