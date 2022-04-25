Su havzasındaki kaçak villaların tamamı yıkıldı

Çorum Belediyesi'nin kararlı tavrı, su havzalarındaki kaçak yapılaşmayı sona erdiriyor.

Çomar Barajı su havzasında kaçak yapılaşmaya geçit vermeyen Çorum Belediyesi, yıkım kararı verilen kaçak yapıların yıkımına devam ediyor. Yıkılan 8 kaçak villanın ardından bugün de kalan iki villanın yıkımı gerçekleştirildi.

Çomar barajı havzasında inşa edilen 10 kaçak yapı için daha önce yıkım kararı alınmıştı. Bu 10 kaçak yapıdan iki yapının maliki idari mahkemeye dava açmış ve yıkım kararının yürütmesinin durdurulması kararı alınmıştı. Çorum Belediyesi avukatlarının dava dosyasına yaptığı itirazın ardından İdare Mahkemesi dosyayı yeniden incelemiş ve yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına karar vermişti.

Bu kararın üzerine derhal harekete geçen Belediyeye bağlı ekipler, sabah saatlerinde Çomar Barajı'na giderek kaç iki yapıyla ilgili işlemleri başlattı. Yıkılması gerektiği halde yıkılmayan mülkteki şahsi eşyaların boşaltılmasının ardından iş makinesi ile kaçak mülkün yıkımı tamamlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Barajı su havzasında yer alan kaçak yapılarla mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Yağbat, “İçme suyunun önemini biliyoruz. Su havzalarında yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Bu konudaki kararlılığımız devam edecek” şeklinde konuştu.