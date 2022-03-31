Su havzasındaki kaçak yapılar için yıkım kararı

Çorum'un en önemli içme suyu havzalarından olan Çomar Barajı su havzası alanına yapılan kaçak yapılar için yıkım kararı alındı.

Bölgede yapılaşmaya izin vermeyen Çorum Belediyesi, kaçak yapıldığı tespit edilen çok sayıda yapıyı yıkmak için harekete geçti. Sabah saatlerinde polis ekipleri eşliğinde belediye ekipleri yıkım için bölgeye gitti. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da bölgede incelemelerde bularak buradaki yapı malikleri ile görüştü. Vatandaşların yapılarını kendi imkanları ile sökmek için ek süre talep etmeleri üzerine Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 11 Nisan'a kadar ek süre vereceklerini bildirdi.

Baraj havzasında kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Şehrimize içme suyu sağlayan havzalardan biri olan Çomar barajı havzasında daha önce yapmış olduğumuz kontrollerde kaçak yapılaşmanın olduğu tespit edilmişti. Bu yapılardan yasal süreci tamamlanan encümenden yıkım kararı verilen kaçak yapılarla ilgili bugün yapı maliklerine verdiğimiz sürenin dolması üzerine encümenin yıkım kararını yerine getirmek için geldik. Burada gelişen durumda yapı maliklerinin kendilerinin kaçak yapılarını yıkmak için süre istemesi üzerine belediye olarak vatandaşlarımıza istedikleri bu süreyi verdik. Süreç içerisinde vatandaşlarımız kendileri yıkacaklarını beyan ettiler” dedi.

Alan en önemli su havzalarından birisi

Kaçak yapılaşmanın bulunduğu alanın şehre su sağlayan önemli havzalardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Yağbat, “Son yıllarda şehrimizin yaşadığı kuraklık nedeniyle buradaki suyun da önemli olduğu ortaya çıktı. Biz geçtiğimiz sene en son noktasına kadar buradan şehrimizin içme suyu teminini sağladık. Şu anda da en son yağan yağışlarla birlikte Çomar barajımız inşallah eski günlerine kavuşacak gibi görünüyor. Ciddi bir su toplanması da sağlanıyor. Burası şehrimiz açısından, şehrimizin su yönetimi açısından gözden çıkarabileceğimiz bir yer değil. O yüzden bu bölgede süreçleri devam edenlerle birlikte kaçak yapılaşmaya müsaade etmemiz söz konusu değil. Hem burası hem de şehrimizin diğer yerleriyle ilgili yasal mevzuatın ve hukukun el verdiği ölçüde kaçak yapılarla mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.