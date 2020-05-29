İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su kanalına düşen karaca'yı jandarma kurtardı

Çorum’un Dodurga İlçesi’ne bağlı Berk köyü, yakınlarındaki sulama kanalı düşen karaca jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çorum'un Dodurga İlçesi'ne bağlı Berk köyü, yakınlarındaki sulama kanalı düşen karaca jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre Berk Köyü yakınlarındaki Kızılırmak sulama kanalına düşen karaca akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri suya attıkları ip yardımı ile karaca'yı boğulmaktan kurtardı. Su kanalından çıkartılan karaca kurulandıktan sonra yapılan kontrolde sağlık durumu iyi olduğu belirlenince doğaya salındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.