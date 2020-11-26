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Su kuyusuna düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kurt saldırısından kaçan bir köpeğin su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine hemen harekete geçti.

Buz gibi suyun içine düşen köpeğin imdadına Belediye ekipleri yetişti.


Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmaların herkes tarafından takdir edildiğini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ekiplerin Çeşmeören Köyü yakınlarında bir köpeğin su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine hemen harekete geçtiğini ve köpeği kurtararak tedavi altına aldıklarını söyledi.


Köpeği yaralı, bitkin ve yorgun halde kurtardıklarını ve hemen tedavisine başladıklarını kaydeden Başkan Aşgın, “Yaralı bir canı daha tedavi ettik. Tüm sokak ve yaban hayvanları bizlere emanet. Hayvan haklarıyla ilgili derneklerimizle birlikte örnek çalışmalar yürütüyoruz. Sokak hayvanlarını yemliyor, aşılıyor ve bakımlarını yapıyoruz. Sokak hayvanlarımız için de aşkla çalışıyoruz. Sokak canları için aşkla çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum.” dedi.


Başkan Aşgın, vatandaşlardan yardıma ve tedaviye muhtaç bir hayvan gördüklerinde 2216367 numaralı telefondan Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünü aramalarını istedi.

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