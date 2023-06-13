Çorum'un Sungurlu ilçesinde, bir evin su saatine giren yılan paniğe neden oldu.

Hacettepe Mahallesi'nde evin su saatinde yılanı gören ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla yılanı yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler, 10 dakikalık çalışmanın ardından yılanı yakalamayı başardı.

Ev sahibi yılanı yakalayan itfaiye ekibine teşekkür ederken, yakalan yılan ise doğal yaşam alanına tekrar salındı.