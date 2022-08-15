İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sulama kanalına düşen yavru kedi kurtarıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde sulama kanalına düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde sulama kanalına düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Olay, Yazı Mahallesi Sadri Turan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden geçen sulama kanalında yavru bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekipler yavruyu kediyi kurtardı. Kurtarma çalışmalarını cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.