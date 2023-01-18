Sümeyye Erdoğan Bayraktar Çorum'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Çorum'da gençlerle bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ilk olarak Buhara Kültür Merkezi'nde Eğitime Destek Programları (EDEP) toplantısına katıldı. Toplantının ardından Veli paşa Konağı'nı ziyaret eden Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Çorumlu Obası'nda düzenlenen gençlik buluşmasında gençlerle bir araya geldi.

Programın ardından bir açıklama yapan Bayraktar, Hititlerden Osmanlı'ya kadar çok güzel medeniyetlerin izlerini taşıyan Çorum'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Buradaki çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızla toplantılar ve istişarelerimiz oldu. Çorumlu Obası'nda çeşitli kuruluş ve üniversitelerden gençlerle bir araya geldik. Söyleşilerimiz oldu. Sorularını yanıtladık. Bundan sonrada bir kadın kooperatifimizi ziyaret ederek el emeklerini göreceğiz” dedi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Mecitözü Kadın Kooperatifi'ni ziyaret ettikten sonra Çorum'dan ayrıldı.