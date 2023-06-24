Sun-ka'dan eğitimine büyük katkı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren Sun-Ka Kağıtçılık San. A.Ş. ilçeye 8 derslikli anaokulu yaptıracak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, “İlçemiz Sunguroğlu Mahallesi'ne 8 derslikli anaokulu yaptıracak olan hayırsever Sun-Ka Kağıtçılık San. A.Ş. adına Salih Zeki Öztekin ile Valiliğimiz arasında protokol imzalandı. Hayırsever Salih Zeki Öztekin ve Levent Öztekin kardeşlere teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.