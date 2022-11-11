Sungurlu Adalet Ormanı'na 600 fidan dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde Adalet Ormanı'na 600 fidan dikildi.

Sungurlu Adliyesi tarafından oluşturulan ve önceki yıllarda da fidan dikimleri yapılan Adalet Ormanı'nda Çorum Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen 300 adet sedir fidanı, 150 adet diş budak ve 150 adet akçaağaç olmak üzere 600 adet fidan toprakla buluşturuldu. Başta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olmak üzere etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, dikilen fidanların geleceğe ve çocuklara bir nefes olmasını diledi.

Fidan dikim etkinliğine Kaymakam Fatih Görmüş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Cirit, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, cumhuriyet savcıları, Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Nami Kars, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Adliye ve Denetimli Serbestlik personeli katıldı.