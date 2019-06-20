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Sungurlu arıtma tesisini sele teslim oldu

Sungurlu’da etkili olan sağanak yağış sonrası aniden bastıran sel suları nedeniyle Sungurlu Belediyesi tarafından yapılan atık su arıtma tesisi sele teslim oldu.

Sungurlu'da etkili olan sağanak yağış sonrası aniden bastıran sel suları nedeniyle Sungurlu Belediyesi tarafından yapılan atık su arıtma tesisi sele teslim oldu. Kullanılamayacak dereceye gelen tesis çamur ve balçığa dönüşürken, çalışanlar çamur deryasından iş yapamaz hale geldiler.


Sungurlu Belediyesine ait tek bağ mevkiinde bulunan su arıtma tesisi dün akşam etkili olan yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Sular altında kalan arıtma makineleri kullanılmaz hale gelirken, Sungurlu Belediyesi Başkan yardımcısı Bahri Sezen sabah saatlerinde tesis de incelemelerde bulundu.


Konuya ilişkin bir açıklama yapan Sezen; “Dün gece saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle tesisimiz sular altında kaldı. Çevre araziler de oluşan selden arıtma tesisimiz zarar gördü. Tüm makine ve tesis çevresi sel suların ve çamurun altında kaldı. Belediye ekiplerimiz sabah saatlerinde sel sularını boşaltmaya ve çamurları temizleye başladı" ifadelerini kullandı.

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