Hafta içi Kula Köyü Muhtarı Hicabi Altuntaş'ın açıklamalarına destek veren bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, bugün Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Kula Köyü'ne giderek muhtar ve vatandaşlarla görüştü.

Kula Köyü'nün Sungurlu'nun bir parçası olduğunu söyleyen Başkan Şahiner, Kula Köyü'nün Sungurlu'da kalması gerektiğini ifade etti.

'Kula Köyü'nün Bayat'a bağlanmasına tahammül edemem'

Ne Kula Sungurlu'dan ayrılır, ne Sungurlu Kula'dan ayrılır. Ayrılırsa aile bağı bozulur diyen Başkan Şahiner, " Hepimiz bir aileyiz. Yanlışlıklar var mı? Var. Eksiklikler var mı? Var. Şu kadar yol yaptık, şu kadar yatırım yaptık diye açıklama yapıyorlar. Köyün hali ortada. Görünen köy kılavuz istemez. Ama bizim burada geçmişe dayalı dostluklarımız var. Ben Kula Köyü'nün Bayat'a bağlanmasına tahammül edemem. Burası benim kolum, burası benim gözüm. Devletin görevi milletine hizmet etmekse, buraya hizmet yapmaya mecbur. Benim görevimde ilçeme hizmet etmek. Şurayı bana bıraksınlar, ben 2 gün içerisinde yaparım. Sen İl Genel Meclisi olarak seçildiysen, bu köyün oyunu aldıysan hangi partiden olursan ol hizmet etmek zorundasın. Hizmet etmiyorsan istifa edip gideceksin. Ama bunlar oy almaya gelirler, oyu aldıktan sonra ancak hizmet etmeye bir daha gelmezler" dedi.

Bu konuda Vali bey ile görüşeceğim diyen Başkan Şahiner, "Valimiz bu konulara gördüğüm kadarıyla duyarlı. Bizzat ziyaretine gideceğim, onu havaların iyi olduğunda köye davet edeceğim" diye konuştu.

Yıllarca hak edilen hizmeti alamadıklarını öne süren Köy Muhtarı Hicabi Altuntaş, “Yollarımız kullanılamaz halde. 4 senedir başvurmadığımız yer kalmadı. İl genel meclisi üyelerine defalarca bildirdik. İlgilenen olmadı” şeklinde konuştu.

'İlçe Başkanı Bayat'a ne zaman geçeceğimizi soruyor'

AK Parti'nin İlçe Başkanı bana Bayat'a ne zaman bağlanacaksın diye soruyor diyen Köy Muhtarı Hicabi Altuntaş, "Bir ilçe başkanı bunu der mi ? Bende size kambur olduk, yakında geçeceğimizi söyledim" dedi.