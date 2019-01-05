Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, İYİ Parti'den aday oldu

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yerel seçimlerde İYİ Parti'den belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.

Abdulkadir Şahiner'in İYİ Parti Genel Merkezi tarafından adaylığı duyurulurken belediye binasında düzenlenen adaylık açıklamasına Abdulkadir Şahiner'in yanısıra İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Müsavat Dervişoğlu ve Şenol Bal, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Fazlı Koçak, İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Coruk, Hitit Dernekleri Federasyonu ve Konfederasyonu Genel Başkanı Av. Cemal de katıldı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Abdulkadir Şahiner'e güç vermeye, omuz vermeye geldiklerini söyledi. “Ama görüyoruz ki siz güç ve omuz vermeye kararlısınız” diyen Paçacı, "Belediye seçimleri 5 yılda bir olur. Önemli olan kazanan başkanın kendisine oy verene de vermeyene de eşit hizmette bulunmasıdır. Ama bir çok yerde kazanan belediye başkanı kendisine oy vereni veya vermeyeni ayırırlar. Abdulkadir Başkan bugüne kadar uygulamalarıyla bunun en güzel örneğini vermiştir. Bundan sonra ki dönemde de sizlere hizmet etmeye ve eşit hizmet yapmaya devam edecektir. Abdulkadir Şahiner hayatını Sungurlu'ya adamış bir hemşehrinizdir. Ben inanıyorum ki hayatının bundan sonra ki dönemi de Sungurlu'ya hizmetle geçecektir" dedi.

“Abdulkadir başkanımızın başkanlığını kutlayacağız”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, "Bunun için bayanlara büyük görev düşmektedir. Çünkü en çok yük onların omuzlarındadır. En çok acıyı çeken bu ülkenin kadınlarıdır. Bu yüzden iyi insanların yönettiği bir ülkenin hepimiz hasretini çekiyoruz. Bu yüzden cesur olacağız, iyi olacağız, yalana, dolana, iftiraya karşı hep birlikte kalkan olacağız. Biz iyilik hareketinin mensupları olacak herkesi kucaklayacağız" diye konuştu.

İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yarımcısı Müsavat Dervişoğlu ise, Abdulkadir Şahiner'in elini havaya kaldırarak Sungurlu adaylarının mevcut başkan Şahiner olduğunu ilan etti.

Dervişoğlu, "Yerel seçimler hizmet seçimleridir. Yaşadığınız yere hizmet edeceksiniz. Abdulkadir Şahiner Sungurlu için değil, Türkiye için örnek bir şahsiyettir. Onun yaptığı hizmetler, İYİ Parti Belediyecilik anlayışının da şekillenmesine önemli katkılar sağlamıştır. Siyaset kutuplaştırılıyor. İttifaklar kuruluyor. Bir tarafta ittifak kurulunca öbür tarafta boş duramıyor. Ben Sungurlu için söylüyorum. Bizim Sungurlu'da bir ittifakımız vardır, o ittifakın adı da 'Sungurlu İttifakıdır” şeklinde konuştu.

Hazırlattığı seçim şarkıları eşliğinde kürsüye gelen ve belediye önünü dolduran kalabalığa seslenen Şahiner, "Sizlerle bir kez daha gurur duyuyorum. Beni hiç bir zaman yalnız bırakmadınız. 2014 seçime çıktığımızda Allah'tan memleketime, insanıma faydalı olacaksam nasip et, faydalı olamayacaksam önüme bir engel çıkar, nasip etme diye dua ettim. Önce Cenabı Allah'ın takdiri, sonra sizlerin desteği ile seçimi kazandım" dedi.

“Sungurlu'nun hakkını yiyenlere hakkımızı helal etmiyoruz”

Sungurlu'ya hizmet eden geçmiş belediye başkanlarına teşekkür ederek konuşmasına devam eden Şahiner, "Amacımız, gayemiz Sungurlu dedik. Her yerde söylüyorum. Cenabı Allah kimseye kul hakkı yedirmesin. Cenabı Allah'ın huzuruna hiç birimiz kul hakkıyla gitmeyelim. Ama bugün yine hakkımızı yediler. 500 tane İŞKUR'dan Çoruma eleman verildi, Ancak Sungurlu Belediyesine bir kişi dahi verilmedi. Hakkımız haram olsun onlara. Biz mücadelemize devam edeceğiz. İnsanlarımızı kucaklayarak hizmetlerimizi 5 sene yaptık, inşallah bir 5 sene daha yapacağız" ifadelerini kullandı.