İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu Belediyesi doğaya yem bıraktı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yaban hayvanları için yol kenarlarına yem bırakıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yaban hayvanları için yol kenarlarına yem bırakıldı.


Sungurlu Belediyesi'nden yapılan açıklama da, kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bırakıldığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamada, "Zabıta ekiplerince yapılan çalışmada buğday, bayat ekmek, simit gibi unlu mamullerinden oluşan yem ile hayvanların yem ihtiyacı karşılanmış oldu. Kar yağışının devam etmesi halinde bu faaliyetimiz devam edecek” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.