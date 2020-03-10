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Sungurlu Belediyesi otobüs duraklarını kendisi yapıyor

Sungurlu Belediyesi atıl durumdaki malzemelerden yeni otobüs durakları yapmaya devam ediyor.


Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kendi imkanlarımızla yaptığımız duraklarımızı ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirmeye devam ediyoruz. Tüketmiyoruz, üretiyoruz. Bizim atıl vaziyette olan malzemelerden yeni ürünler yapmak gibi bir özelliğimiz vardır; çünkü biz Anadolu'nun en çalışkan Belediyesiyiz. Yeni duraklarımız hayırlı olsun. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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