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Sungurlu belediyesi sokak hayvanlarını kısırlaştırıyor

Sungurlu Belediyesi sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve aşılama işlemlerini sürdürüyor.


Sungurlu Belediyesi Mobil Kısırlaştırma Sevgi Veterinerlik Hizmetleri Limited Şirketi veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikerleri denetiminde Sungurlu'da bulunan sokak köpeklerine kısırlaştırma işlemleri yapılıyor. Kısırlaştılan sokak hayvanlarına kuduz, iç ve dış parazit aşıları da tamamlandı.


Sungulu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebilmelerinin yapılan bu kısırlaştırma ve aşıllara bağlı olduğunu ifade etti.


Sokak hayvanları meselesinin düzenli olarak kısırlaştırma ve aşılama yapılarak çözüme kavuşturulabileceğini kaydeden Başkan Şahiner, Sungurlu Belediyesi olarak yapılan çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

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